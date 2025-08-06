💻 Депутаты предлагают урегулировать порядок цифрового наследования: аккаунты можно будет завещать

Пока определения «цифрового наследства» в ГК РФ нет, и судьбу цифровых активов определяют платформы.

Группа депутатов от фракции «Новые люди» предлагает ввести в правовое понятие «цифровое наследство» и законодательно разрешить завещать доступ к аккаунтам в соцсетях и цифровых сервисах. Инициатива направлена главе Минюста Константину Чуйченко.

В российском законодательстве нет определения цифрового наследства, поэтому при таком наследовании действуют только общие нормы ГК.

Обычно судьбу цифровых активов решают сами платформы. Чаще всего они не передают доступ наследникам, а мемориализуют или удаляют страницу. Так наследники лишаются доступа не только к семейной памяти, но и к реальным материальным активам своих родственников.

При этом отсутствие четких механизмов для нотариусов и судов создает правовую неопределенность, добавили депутаты.

Предлагается разработать и внести в Гражданский кодекс понятие цифрового наследства, определить статус цифровых активов и закрепить право граждан завещать доступ к ним назначенному лицу.

Механизм можно интегрировать в Госуслуги, что позволит людям управлять своими цифровыми активами. А нотариусы смогут оформлять волю наследодателя, уверены авторы инициативы.