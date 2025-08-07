👩‍🏫 Если репетитор – самозанятый, вычет на образование не дадут

Физические лица-плательщики НПД не выдают справки об оплате образовательных услуг, которые нужны для социального налогового вычета по НДФЛ.

Репетиторы-самозанятые не вправе выдавать справку об оплате образовательных услуг (КНД 1151158, утв. приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@).

А социальный вычет предоставляется, если образовательные услуги были оказаны образовательными учреждениями (организациями и ИП), написали налоговики в чате ФНС.

То есть, если ребенок занимается у репетитора – плательщика НПД, вычет на такое образование получить не удастся.