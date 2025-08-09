В личном кабинете физлица может некорректно отражаться адрес и ИФНС по месту жительства: ФНС подсказала, что делать

С ФНС поделились такой ситуацией: семья жила в Нижнем Новгороде (НН), переехала в Краснодар. Потом снова сменили регистрацию на НН в феврале 2025 года. Продавали недвижимость в 2024 году и ее декларировали. В ЛК светилась инспекция Краснодара, туда декларации и ушли. У детей — неразбериха: у кого-то светится Краснодар, у кого-то НН еще по первой прописке, а детям нужно тоже сдавать декларации.

В итоге семья интересуется: если декларации 3-НДФЛ сдадут в ИФНС, которые показаны в личном кабинете, их налоговый орган сам переправит в Нижний Новгород по месту регистрации?

ФНС разъяснила, что декларацию нужно представить по месту жительства. Если в ЛК ФЛ некорректно отражается адрес и инспекция по месту жительства, необходимо до подачи 3-НДФЛ уточнить эту информацию, направив обращение об уточнении персональных данных через ЛК ФЛ.