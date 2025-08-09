❌ Самозанятые репетиторы не вправе выдавать справку об оплате образовательных услуг
Социальный налоговый вычет по НДФЛ за обучение у плательщика налога на профессиональный доход (НПД) получить нельзя.
Репетитор детей может применять НПД, выдавать чеки самозанятого + с ним заключен договор на обучение. Но получить вычет это никак не поможет.
Физические лица-плательщики НПД не вправе выдавать справку об оплате образовательных услуг (форма КНД 1151158), объяснила ФНС.
Вычет предоставляют, если образовательные услуги были оказаны образовательными учреждениями — организациями и ИП.
А самозанятые в статусе ИП тоже не могут?