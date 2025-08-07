🎰 Доход от выигрышей нужно декларировать. Ставка НДФЛ может быть разной

Сумма выигрыша до 4 000 налогом не облагается. Правила налогообложения отличаются для разных организаторов.

Деньги, выигранные в лотереях, рекламных акциях, азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторе, нужно декларировать, напоминает региональное УФНС.

Сумма выигрыша до 4 000 рублей не облагается НДФЛ.

Правила налогообложения выигрышей и призов зависят от того, кто их выплачивает:

организаторы рекламных акций — рассчитывают НДФЛ по ставке 35%;

операторы лотерей и азартных игр — рассчитывают налог с сумм от 15 000 руб. Если сумма меньше – налог платит физлицо.

Выигрыш от участия в азартной игре облагается за минусом ставки, сделанной участником.

Выигрыш в лотерее облагается НДФЛ по ставке:

основной прогрессивной — от 13% до 22% в зависимости от совокупного размера полученного дохода – если выиграл налоговый резидент РФ ;

30% – если выигрыш получает нерезидент РФ.

Физлица, выигравшие в казино и в залах игровых автоматов, платят НДФЛ на основании налогового уведомления, которое пришлют налоговики. Они рассчитают налог на основе данных, полученных от организаторов азартных игр.

При получении выигрышей и призов в других случаях НДФЛ налогоплательщики расчитывают и платят самостоятельно.