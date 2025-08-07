До момента ликвидации нужно передавать в СФР сведения и документы для назначения пособия по БиР и по уходу за ребенком

Если предприятие ликвидируется, увольняют всех работников, в том числе беременных женщин и тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, напоминает СФР.

Организация считается ликвидированной только после внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

До этого момента страхователь должен передавать в СФР сведения и документы для назначения пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, уточняет фонд.

Правила отправки сведений и документов утверждены постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010.

До момента прекращения деятельности предприятия пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие назначает и платит СФР за счет средств обязательного социального страхования по ВНиМ.

А после ликвидации работница сможет самостоятельно обратиться за получением пособий в отделение СФР, где был зарегистрирован работодатель. Об этом организация ее заранее уведомляет, добавил Соцфонд.