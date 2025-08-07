Эксперт научит вести учет операций с маркетплейсами: от первичной документации и НДС до проверок ФНС

Продажи через маркетплейсы — это не только новые возможности для бизнеса, но и сложные бухгалтерские и налоговые нюансы. Познакомьтесь с ними и станьте экспертом по учету маркетплейсов!

Селлеры маркетплейсов сейчас находятся под пристальным вниманием ФНС. Неправильный учет операций с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом и другими площадками может привести к доначислениям, штрафам и блокировке счетов. Поэтому им важно найти грамотного бухгалтера. Станьте таким! Приходите на бесплатный вебинар «Учет операций с маркетплейсами от первички, НДС и 1С до проверок ФНС». Он состоится 12 августа в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Первичные документы при работе с маркетплейсами. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. НДС: начисление и формирование налоговой базы. Что проверяет ФНС у селлеров и как минимизировать риски.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 12 августа в 11:00 мск!