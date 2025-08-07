В период между вахтами отпуска не предоставляют

Роструд разъяснил, как уходят в отпуск сотрудники с вахтовым методом работы.

«В период междувахтового отдыха ежегодные оплачиваемые отпуска не предоставляются», — уточнило ведомство.

Отпуск должен использоваться после междувахтового отдыха, его оплачивают в размере среднего заработка.

Это регулирует п. 7.1 Приложения № 1 к постановлению Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82: ежегодный отпуск занятым на работах вахтовым методом предоставляется в установленном порядке после использования дней отдыха (отгулов).

Согласно ч. 1 ст. 423 ТК, законодательные акты СССР применяются до сих пор, поскольку они не противоречат ТК.

