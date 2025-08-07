❗ ФНС продолжает пристально наблюдать за законностью работы бухгалтеров и их отношений с работодателями

УФНС по Крыму провело круглый стол с бизнесом и бухгалтерами по вопросам легализации бизнеса и зарплат наемных сотрудников.

Руководитель УФНС Роман Наздрачев заявил, что некоторые бухгалтеры работают нелегально, не регистрируясь как самозанятые или ИП.

«Зачастую, с целью минимизации налогов, такие “консультанты” советуют работодателям не оформлять трудовые отношения со своими сотрудниками, а использовать их труд в качестве самозанятых. Подобные действия расцениваются как подмена трудовых отношений и умышленное применение схем ухода от налогов», — говорится в сообщении УФНС.

Заявлено, что Налоговая служба продолжает пристально наблюдать за законностью работы бухгалтеров и их трудовых отношений с работодателями.

Незаконную схему работы помогают менять меры «мягкой» силы – ежемесячные заседания комиссий по легализации трудовых отношений, где работодателям разъясняют, что трудовые отношения нужно оформлять по закону, а зарплата сотрудников должна составлять не прожиточный минимум, а хотя бы 35 тысяч в месяц. По мнению налоговиков, это реальная цифра нижнего зарплатного порога.

Если работодатель в РСВ и расчете 6-НДФЛ указывает низкие зарплаты, налоговики могут затребовать пояснения и провести проверку. А по результатам проверки – доначислить страховые взносы и НДФЛ.

Наздрачев призвал с максимальной серьезностью отнестись к легализации труда и выплате «честных» зарплат.

