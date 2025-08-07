«Опора России»: у перехода на четырехдневку есть альтернативы

Цифровизация и внедрение стандартов помогут нарастить производительность труда и сократить издержки бизнеса.

Чтобы сократить издержки, компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю, однако это не единственный способ улучшить положение бизнеса. Так считает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Он заявил, что бизнесу стоит применять альтернативные методы, например, наращивать производительность труда за счет цифровизации и введения стандартов.

«В первую очередь на сокращенный график переходят промышленные компании, чувствительные к ключевой ставке — это строительный сектор, машиностроение и ряд других производителей товаров длительного потребления, где доля продаж с привлечением заемных средств всегда высока», — сказал Дмитрий Пищальников.

Сейчас из-за снижения потребительского спроса, замедления деловой активности и роста цен на сырье и логистику возникла непростая экономическая ситуация. Именно она вынуждает предприятия переходить на сокращенный график работы.

Например, производитель цемента «Цемрос» будет работать в «режиме неполной занятости» из-за падения спроса на внутреннем рынке. На сокращенную рабочую неделю перейдут 1,2 тыс. сотрудников Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

Недавно мы писали, что завод ГАЗ будет работать четыре дня в неделю из-за снижения спроса.