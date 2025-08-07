Как зарабатывать миллионы на платформе для слежки за клинерами? Узнайте в новом интервью!

В гости к «Клерку» пришел сооснователь компании BRUNO, которая помогает следить за работой специалистов по клинингу.

В новом выпуске подкаста «ТоТ еще разговор» — Антон Середа, сооснователь компании BRUNO, помогающей управляющим компаниям следить за жилыми комплексами. Он честно рассказывает, что сработало, что пошло не так, а также о том, как расти в два раза за год, не имея отдела продаж.

Антон Середа, интервью «Клерку»

Из интервью вы узнаете:

В чем принципиальное отличие рынка В2В и почему не интересно идти в В2С. Почему не нужно интегрироваться с 1С.

Как с помощью QR-кодов снизить число обращений жителей в управляющую компанию.

Почему в компании обязательно нужен ответственный за продажи.

