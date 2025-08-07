Как зарабатывать миллионы на платформе для слежки за клинерами? Узнайте в новом интервью!
В новом выпуске подкаста «ТоТ еще разговор» — Антон Середа, сооснователь компании BRUNO, помогающей управляющим компаниям следить за жилыми комплексами. Он честно рассказывает, что сработало, что пошло не так, а также о том, как расти в два раза за год, не имея отдела продаж.
Из интервью вы узнаете:
В чем принципиальное отличие рынка В2В и почему не интересно идти в В2С. Почему не нужно интегрироваться с 1С.
Как с помощью QR-кодов снизить число обращений жителей в управляющую компанию.
Почему в компании обязательно нужен ответственный за продажи.
Смотрите интервью на YouTube или ВК, а текстовая версия уже в блоге проекта.
Если вы тоже хотите стать нашим собеседником, пишите сюда.
Начать дискуссию