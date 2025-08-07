От листика в туалете к бизнесу на миллионы. Интервью с сооснователем BRUNO

В новом выпуске подкаста «ТоТ еще разговор» - Антон Середа, сооснователь компании BRUNO, помогающей управляющим компаниям следить за жилыми комплексами.

В чем принципиальное отличие рынка В2В и почему не интересно идти в В2С. Почему не нужно интегрироваться с 1С.

Как с помощью QR-кодов снизить число обращений жителей в управляющую компанию.

Почему в компании обязательно нужен ответственный за продажи.

В ЖКХ стабильная выручка, коммуналку платят все

Антон Середа / BRUNO

Борис: С нами Антон Середа, предприниматель. Расскажи о проекте и своей роли в нем.

Антон: 90% своего времени я посвящаю проекту BRUNO — SaaS-платформе, которую мы разрабатываем с 2020 года. Изначально система создавалась для контроля клининга, но затем мы расширили ее функционал и вышли на рынок ЖКХ. Сейчас наши основные клиенты — управляющие компании в сфере жилой недвижимости. Система помогает управлять жилыми комплексами.

Борис: Контроль клининга в ЖКХ, правильно уловил? А какую боль вы там решаете?

Антон: В том числе, это одна из компонент.

Антон: Боль одна — невозможно контролировать полевой персонал ЖКХ: клинеров, сантехников, электриков, дворников, техников-смотрителей и подрядчиков, которые обеспечивают работу жилого комплекса.

Это места общего пользования, инженерные системы и оборудование, а также работа управляющих компаний по обслуживанию домов.

Борис: Это приложение?

Антон: Есть WEB-интерфейс и мобильное приложение. Оно работает по ролям: исполнитель получает и выполняет задачи, а менеджер наблюдает за объектами.

Борис: ЖКХ, а еще где рынок применения?

Антон: Наши клиенты — фитнес-центры, медцентры, гостиницы, банки. Но мы предпочитаем ЖКХ, там больше проблем, клиенты готовы меняться и у них есть ресурсы.

У фитнес-центров сезонная выручка, к лету клиенты уезжают на море и возвращаются осенью. ЖКХ стабильнее, коммуналку платят ежемесячно.

Борис: Это основной твой бизнес? И у вас в компании три кофаундера, тоже занимаются операционной деятельностью?

Антон: Таня более активно участвует в проекте, чем Стас, у которого есть другие проекты. Раньше мы вместе были дистрибьюторами польского софта «Perfect Gym» для фитнес-клубов. Затем появилась идея контроля клининга, а пандемия создала подходящие условия для ее реализации.

Начали с автоматизации фитнес-клубов

Борис: А что можно автоматизировать в фитнес-клубах?

Антон: Ее очень любят называть CRM, но это не так. Система управления операционной деятельностью фитнес-клуба — абонементы, заморозки, контроль доступа. Современный фитнес автоматизирован от покупки карты через приложение до работы с тренажерами.

Борис: Ты сказал софт был польский, а конкуренты российские есть?

Антон: Да, 1С:Фитнес, Fit Base.

Юрий: 1С: Фитнес больше 50% рынка держит.

Антон: Когда Perfect Gym ушли с российского рынка из-за санкций, мы передали большую часть клиентов в 1С. Помогли клиентам перейти на новую систему. Наша компания славилась высоким уровнем сервиса.

Борис: А в какой момент стали пилить свое?

Антон: Perfect Gym ушли в 2023, а свое мы стали пилить параллельно, в 2020 уже начали.

Борис: Какую-то боль нашли?

Антон: Управляющий фитнес-клуба пожаловался, что не может контролировать клининг в отсутствие камер. Мы создали MVP для проверки идеи.

Борис: И там видели монетизацию или просто сделали, потому что решили частную проблему?

Антон: Нет. Мы понимали, что создаем универсальное решение. Знали, что большинство клубов сталкивается с такой же проблемой.

Первая MVP позволяла сотруднику по расписанию прийти в локацию, отсканировать QR-код, выполнить задание и приложить фото через приложение. Фото нельзя было извлечь, так как при тестировании многие подкладывали заготовки.

Борис: Это грубо говоря контроль чистоты в туалетах?

Антон: Туалет, душевая, раздевалка. Есть фитнес клубы по 8-10 тыс.кв.м и там очень много локаций.

Борис: А откуда у тебя экспертиза, кто пилил софт?

Антон: У нас был программист, который создал MVP. Параллельно в компании работал специалист, дорабатывавший решения для фитнеса. Например, мы создали тренерское приложение для Perfect Gym с функцией проверки посещаемости через браслеты, что упрощало составление отчётов и автоматически блокировало неявку после двух пропусков.

Борис: А кто это придумывал, почему у тебя это болело? Ты же был в найме.

Антон: У нас были задачи для клиентов, и мы понимали, что созданное решение можно продать.

Борис: А почему ты в итоге вышел с софтом, а не кто-то другой?

Антон: В команде было много проектов, мобильное приложение для фитнес-клубов и другие продукты. Сейчас я сосредоточился только на «BRUNO», так как вижу его потенциал и необходимость внимания.

Про роли в команде

Юрий: В компании три кофаундера, какие у вас роли?

Антон: Я директор по развитию — занимаюсь поиском и первичными продажами клиентов. После первой презентации и переговоров передаю клиента сотрудникам по отработанной методологии. Стас отвечает за техническую часть — переводит потребности клиентов на язык программистов и детально разбирает вопросы. Таня ведет документацию, бухгалтерию, юридические вопросы, занимается SMM и работает с копирайтерами.

Юрий: Ты отвечаешь за продажи, Стас за продукт и его развитие, а Татьяна за бухгалтерию, операционку и финансы. Как принимаете решения?

Антон: Решения принимаются на основе Устава компании, формальных договоренностей между партнерами нет.

Борис: А что за команда у вас сейчас в BRUNO?

Антон: В команде работают копирайтер, UX-дизайнер, шесть программистов, тестировщик и три менеджера по продажам. Мы решили, что контент — ключевой инструмент продвижения.

После нового года сфокусировались на ЖКХ

Борис Мальцев, Юрий Мео, Антон Середа

Борис: Активные продажи это твое?

Антон: Я налаживаю активные продажи и перестраиваю компанию. После участия во ФРИИ Спринт-акселераторе с трекером Димой Морозовым мы решили сфокусироваться на личных продажах вместо стратегии для всего рынка.

Борис: Про маркетинг, ты сказал, что вы над ним работаете, у вас есть копирайтер, а куда он пишет, вроде Дзен?

Антон: Он пишет на тематические ресурсы, отраслевые площадки для управляющих компаний. Дзен пробовали, но поняли, что это неэффективно.

Юрий: Идея компании родилась с листика в туалете. А где еще может быть такой листик с учетом геолокации и рабочего времени. Вы выбрали ЖКУ и фитнес-центры, но дальше это уже расфокус. Какой сейчас рост числа клиентов?

Антон: Мы не отказываемся от старых клиентов, даже если они платят 5000 рублей в месяц. При этом появляются новые клиенты с чеком более 300 000 рублей.

Цена зависит от многих факторов

Юрий: А как ценообразование собирается?

Антон: Изначально мы планировали брать плату за количество пользователей и QR-кодов. Модель работала для фитнес-клубов (30–40 кодов, 10–15 тысяч рублей в месяц), но не подошла для ЖКХ, где может быть до 1500 кодов, а такая плата оказалась не оправданной. Мы переобулись, пересчитали тарифы по объектам, а объект - это дом. Но старые клиенты платят как раньше. Сейчас более 150 клиентов.

Борис: По данным проверки Контрагентов Клерка: оборот компании в 2023 году — 4 млн рублей, в 2024 году — 10 млн рублей, прибыль за 2023 год — 3 млн рублей.

Антон: Сейчас прибыль уменьшилась из-за расширения штата, но мы делимся программистами между проектами. Это дает гибкость, когда нужно усилить маркетинг, разработчики меньше занимаются основной работой и больше другими проектами, что помогает сохранять баланс.

Борис: Ну это 800 000 руб. в месяц на троих оборот.

Антон: Это за прошлый год, сейчас мы перешли уже 2 млн руб. в месяц. Себестоимость системы низкая, маржинальность хорошая. Сейчас вкладываемся в людей, дорабатываем систему за счет клиентов, которые просят срочные доработки.

Автоматизируем крупные жилые комплексы

Борис: А кто топовые клиенты?

Антон: DDX Fitness — это самые классные ребята, самые прогрессивные. Наши ключевые клиенты — компании «А101» (девелопмент и управление жилой недвижимостью), «Самолет», «Брусника», «Группа ЛСР».

Юрий: А конкуренты кто?

Антон: Наш прямой конкурент — компания «Трон Барон». Раньше мы дружили: они работали в фитнес-клубе, где мы создавали софт. Потом они узнали о нашем проекте и ушли в клининг, а мы сосредоточились на эксплуатации.

Также есть Дмитрий, наш бывший партнер, скопировал нас, снизил цены и интегрировался с 1С:Фитнес, получив часть рынка.

Борис: А почему вы не пошли в 1С?

Антон: Куда, к 1С:Фитнес? Это было тяжело, потому что мы всю жизнь были их конкурентами. Да даже мыслей таких не было. У нас идеологически разные представления о прекрасном.

Борис: Кажется, там большой рост и Дима, какой бы он не был, может вас задушить.

Антон: Есть более интересные компании, например, «Домиленд» (сейчас принадлежит Яндексу, ранее — группе «Самолет»). Это CRM-система для управляющих компаний с функциями платежек и обращений. У них более 500 крупных УК благодаря качественному мобильному приложению для жителей.

Юрий: А что мешает предложить свою технологию крупным компаниям для встраивания, продолжая при этом розничные продажи?

Антон: Мы пока неинтересны крупным компаниям из-за разных чеков. Когда УК просят интеграцию, мы соглашаемся. Сейчас появилась «Эталон» на «Диспетчерской 24» — сделаем и для них. Потом могут попросить интеграцию с 1С — тоже сделаем. Но не хотим делать все интеграции заранее: жалко ресурсов, есть другие задачи.

Борис: Не видишь конкурентного преимущества Дмитрия в том, что он раньше реализовал интеграцию?

Антон: Не вижу угрозы, так как 1С редко используется в ЖКХ. Существуют более современные системы с лучшим интерфейсом и интеграциями.

Борис: К слову сказать Калуга и проиграла Такскому ровно потому что они опирались только на базу 1С, потому что Такском строил все как Антон.

Про перспективы

Борис Мальцев / Клерк.Ру

Юрий: Следующая задача - это оценка рынка. Вы в этом рынке где себя видите, кроме ЖКХ? Где еще ваша целевая аудитория?

Антон: Мы не отказываем клиентам, хотя не можем уделять им много внимания. Возвращаясь из отпуска на поезде из Перми, поняли, что BRUNO нужен РЖД. Но как и любая крупная корпорация, они требуют многолетнего цикла сделки, а у нас нет столько времени.

Борис: Почему у вас буст в продажах случился в этом году?

Антон: Потому что мы пошли в целевую аудиторию. Раньше я сам вел клиента от презентации до внедрения. Сейчас я нахожу клиента и провожу переговоры, часто нужен мой уровень, а после запуска процесса передаю менеджеру.

Юрий: Еще точки роста есть?

Антон: Медицина показывает перспективы: заключён контракт на автоматизацию новой поликлиники в Екатеринбурге. Наш партнёр — компания «Vileda Professional» (производитель уборочного оборудования), мы их генеральный цифровой партнер. Совместно работаем в медицине, хотя отрасль еще не осознала потребность в автоматизации. Пример пользы — главный эпидемиолог может отследить уборку при выявлении заражения. Но сейчас мы не фокусируемся на медицине.

Юрий: Вы отдали свою идею компании с оборудованием и думаете, что они будут вас продавать?

Антон: Партнеры продвигают нас в медицине, но не могут полноценно презентовать систему. Мы же предлагаем решение для клининга, сантехников, электриков и других специалистов, выявляя потребности клиента. А они, продавая тележки для уборки, лишь поверхностно рассказывают о цифровой системе.

Пока не доволен продажами

Борис: Основная доля — это твои личные результаты. А как масштабировать? Или ты доволен продажами?

Антон: Не-не, с продажами не норм, надо больше. Мы пытаемся подобрать канал продаж.

Борис: Есть ли у вас самообслуживание через сайт — когда пользователь скачивает и начинает пользоваться? Или требуется сложное решение?

Юрий: Девелопер вкладывает деньги в строительство и не заинтересован в сервисе для УК, хотя мог бы платить. А вот у конкретной УК уже есть проблемы, которые она решает своими силами. Задача — показать ей эффективное решение по разумной цене.

Борис: Я так подозреваю, что он до ЛПР не может достучаться.

Юрий: Почему бы не нанять директора по продажам, который будет ежемесячно посещать профессиональные мероприятия и отчитываться о результатах? Это может принести существенный рост доходов.

Антон: Планируем нанять директора по продажам — описал его профиль для трекера. Есть годовой финплан, который поможет удержаться на плаву. Хотим найти продажника и дать ему свободу действий, но важно сразу предоставить работающий канал — показать проверенный способ заработка.

Юрий: Почему ты считаешь, что можешь давать инструменты продаж эксперту, если сам не являешься профессиональным продавцом? Или ты считаешь себя хорошим продажником?

Антон: Ну наверно не очень.

Борис: А где денег взять на директора по продажам?

Антон: Я думаю, осилим.

Борис: Это 250 тысяч. Не хватит, судя по проверке контрагентов.

Антон: Это со всеми бонусами.

ЛПР не всегда заинтересованы в решениях

Антон Середа

Борис: Да, с продуктом все хорошо, а где еще такое можно сделать?

Антон: Мы вот начали углубляться в ЖКХ и там непаханное поле, там специалистами гвозди заколачивают. Там очень много не отлаженных процессов.

Борис: Это сложный путь: ЛПР не заинтересованы, нужно менять рынок, чтобы они задумались об интеграции. Это непростые процессы.

Антон: Нет.

Борис: Но для них же там бюджетирование и все такое. А там проблема не в деньгах, как я подозреваю, а проблема достучаться до человека, который решение принимает, он один на весь бюджет.

Антон: Работаем с 2–3 клиентами, не затрагивая старый жилой фонд, там бесполезно что-то внедрять. Мы идем туда, где нужен сервис.

Борис: У проектировщиков затраты на ЖКХ заложены в проект — зачем что-то менять?

Юрий: В управляющей компании «Смарт Сервис» есть приложение «умный дом»: двери лифта открываются автоматически, калитка срабатывает при подходе. Если появится сервис управления персоналом — его нужно будет внедрить. Предлагаю идею за 5% доли: система для разъездного персонала с нарядами на работу (как в энергосетях с планшетами). Ваша концепция легкого решения может охватить эти ниши.

Антон: Очень похоже на сервисные компании, мы пытались заходить на них, кто занимается разъездным сервисом, но не зашло пока.

Рынок В2В нравится больше

Борис: Мне больше нравятся B2C-рынки, где пользователь сам скачивает и использует продукт. Не рассматриваете такую нишу?

Антон: Участвовали в CleanExpo, считая клининг целевым рынком. Клининговые компании просили B2C-приложение для заказов, но мы не реализовали идею — сосредоточились на B2B. ЖКХ прижилось благодаря решению проблемы нагрузки на диспетчерскую: наши QR-коды позволяют исполнителям отмечаться, а жильцам — проверять время уборки и смотреть фото.

Юрий: А есть возможность написать, если не доволен сервисом?

Антон: Да, есть такое. В жилых комплексах под кнопку написать мы чаще всего кладем приложение жителя, чтобы у управляющей компании не было разных каналов общения. Но это в десятки раз снизило количество обращений жителей.

Про международные рынки

Юрий Мео / Бизнес-трекер

Борис: Мы же обсуждали международные рынки, давай еще про них. У тебя есть в Казахстане клиенты и в Литве. Как это случилось?

Антон: Ну они клиенты финской компании и платят в Финляндию.

Юрий: А выход за пределы России не интересен?

Антон: Пытались выйти на рынок Казахстана через связи с фитнесом и застройщиками, но не хватило ресурсов. В скандинавских странах продукт не нужен — там все на доверии. Интерес есть у южных рынков (Болгария, Сербия, Черногория), но пока без результатов.

Борис: А в PNL на 2025 год у тебя какое число в выручке?

Антон: Сейчас вспомню, 37 млн вроде. За эти 5 месяцев мы сделали выручку больше, чем за весь прошлый год.

Юрий: Как только появится ответственный за продажу, будет еще больше.

Антон: Мы с ребятами из Flowwow одновременно вышли на инвест раунд, ФРИИ сказали, что готовы вложить. Я не знаю, что с ними дальше было, взяли они деньги или нет, но сейчас они красавчики.

Юрий: Ну ФРИИ входит с долей в компании.

Антон: Да, причем если раньше они небольшую долю брали, то сейчас дают около 30 млн и чуть ли не 40% забирают доли. Не очень вкусно. А в целом - это год покормить команду разработчиков.

Борис: Для кого-то это шанс.

Юрий: Я когда читал про BRUNO мне очень понравилось, что из концепции убрать листик построили бизнес, казалось бы все уже придумано, переделано и простое, на первый взгляд решение, превращается в бизнес и не за очень большое время.