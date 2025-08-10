При смене фамилии налоговая сама обновит данные, но их можно и уточнить

При смене фамилии, например, после заключения брака, идти в налоговую для обновления данных не нужно.

Органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории России, обязаны сообщать в налоговый орган по месту его жительства (ст. 85 НК):

о фактах первичной выдачи или замены документа, удостоверяющего личность;

изменениях персональных данных во вновь выданном документе.

При поступлении указанных сведений в ИФНС происходит автоматическая актуализация данных физического лица в базе данных налоговых органов, в том числе в Личном кабинете для физических лиц.

Физлицо может через ЛК подать обращение об уточнении персональных данных, приложив к нему сканированный образ паспорта. Для этого нужно пройти в Профиль во вкладку «Сведения» - «Персональные данные» и нажать кнопку «Уточнить персональные данные».

Такие пояснения налоговики дали в Телеграм-чате ФНС.