Депутат предлагает запретить МФО передавать коллекторам просроченные долги

Законопроектом хотят ввести понятие «просроченного требования». Такие долги нельзя будет передавать коллекторам.

7 августа 2025 в Госдуму внесен законопроект о запрете банкам и МФО передавать коллекторам долги россиян, обязательства по которым просрочены более чем на 60 дней. Автор инициативы – депутат Ярослав Нилов.

Предлагается внести изменения в законы о возврате просроченной задолженности и о МФО.

Цель законопроекта – «сбалансировать интересы кредиторов и потребителей, улучшить качество правоприменения и снизить количество конфликтных ситуаций».

Сейчас кредитор может передать свои права по любой просроченной задолженности независимо от срока просрочки. Это может приводить к злоупотреблениям со стороны кредиторов по накоплению процентов по долгу, считает Нилов.

Он предлагает ввести понятие «просроченное требование» — требование, не исполненное должником в установленный договором срок не более чем на 60 календарных дней.

Такие долги запретят передавать коллекторам.

Данные ограничения позволят «сбалансировать интересы кредиторов и потребителей, улучшить качество правоприменения и снизить количество конфликтных ситуаций», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней с даты опубликования.

Также Нилов предложил запретить и банкам передавать коллекторам просроченные долги.