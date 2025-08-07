Депутаты планируют запретить банкам передавать коллекторам долги с просрочкой больше 60 дней

Чтобы коллекторы не наживались на должниках, в Госдуму внесут законопроект, который запретит банкам передавать долги клиентов после 60 дней просрочки.

Глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в Госдуму законопроект, по которому банки не смогут передавать коллекторам долги клиентов, если просрочка по кредитам превысила 60 дней. При меньших сроках коллекторы смогут получить право взыскать долг только с согласия должника.

«Коллекторов нужно полностью запретить, но пока такое решение не принято, хотя есть определенные ужесточения для их деятельности, мы предлагаем ввести временные ограничения для их работы сроком до 60 дней», — сказал Ярослав Нилов.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с 2023 года сокращается доля долгов, не превышающих 50 тыс. рублей, но на них все еще приходится 31% от общего числа. Об этом пишут «Известия».

Объем просрочек по долгам от 50 до 200 тыс. рублей вырос до 26%, а от 200 до 500 тыс. — до 22%. На кредиты от 500 тыс. до 1 млн приходится 12%, а задолженность свыше 1 млн составляет 9%.

Автор инициативы считает, что коллекторские агентства зачастую нарушают права должников, вызывают социальную напряженность.

В первом квартале 2025 года ФССП получила на 10% больше жалоб на незаконные действия коллекторов. За первые три месяца 2025 года поступило 8,5 тыс. обращений, тогда как за весь 2024 год — 33 тыс.

Изменения могут привести к тому, что коллекторам станет неинтересно работать с небольшими долгами, а банки будут вынуждены самостоятельно взыскивать долги, вместо того чтобы передавать их «непонятно куда и кому».

По данным Центробанка, в 2025 году просрочка по кредитам достигла 1,5 трлн рублей, это рекорд за последние шесть лет. Объем долгов увеличился на 400 млрд.