Мосбиржа начинает торги фьючерсами на один из крупнейших в мире облигационных фондов

12 августа 2025 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда – iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF).

Активы фонда на 99% состоят из долгосрочных казначейских облигаций США.

Средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда – 25,8 года.

Ключевые параметры фьючерсного контракта:

торговый код – TLT (короткий код – TL);

базовый актив – акции инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF;

котировка – в долларах США за 1 акцию;

лот контракта – 10 акций фонда.

Расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях. Одновременно в обращении будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения – с даты старта торгов станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2025 года.

«Новый фьючерсный контракт открывает российским инвесторам доступ к одному из наиболее ликвидных инструментов глобального долгового рынка, которым пользуются все категории инвесторов по всему миру. Благодаря высокой чувствительности к изменениям процентных ставок в США новые фьючерсы могут использоваться как для реализации стратегий, связанных с динамикой американского долгового рынка, так и для хеджирования процентного риска», — сообщила Мария Патрикеева, управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи.

Фьючерсы на акции инвестфонда TLT ETF дополнят линейку контрактов, базовыми активами которых выступают востребованные иностранные активы. Среди них паи фондов на индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones, акции фондов на индексы Euro Stoxx 50, Dax 40, Hang Seng и другие.