🍇 Эксперты «Винного гида России» подвели итоги аудита в Крыму и Севастополе

Подведены итоги-2024 аудита винодельческих предприятий Республики Крым и города Севастополь, а также обсуждено развитие виноградарства, виноделия и этногастрономического туризма.

Почти половина виноградников Севастополя — молодые посадки. Из 7,7 тыс. га виноградников по состоянию на конец 2024 года — 4 494,67 га плодоносящие посадки технических сортов.

Прошлый год стал рекордным за последнее время по площади посадок – порядка 257 га. При этом в 2025 году уже заложено более 200 га виноградников.

Отмечена высокая степень освоенности виноградопригодных земель в регионе: на территории Севастополя уже сейчас виноградников больше, чем на Дону и в Ставрополе вместе взятых.

Сбор винограда (только технические сорта):

2023 год – 24 616 тонн;

2024 год – 24 355,31 тонн;

прогноз на 2025 год – 25 174,45 тонн.

На сегодня в Севастополе 21 предприятие лицензировано для производства вина.

Также отмечено активное развитие малых форм виноделия, расширение небольших хозяйств и строительство полноценных, современных виноделен.

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева сообщила, что в 2024 году в Севастополе отмечен существенный рост показателей производства по основным категориям винодельческой продукции. Высокую динамику показал рост производства тихих вин — почти 40% (8,8 млн л в 2024 г. против 6,35 млн в 2023-м). Производство игристых и шампанских вин в 2024 году выросло на 18%: 9,7 млн л против 8,2 млн в 2023-м.

Севастополь – один из лидеров по числу винодельческих проектов, объединенных в единый туристический маршрут – более 15 объектов. Несмотря на сложности, связанные с режимами безопасности, в 2024 году винодельни Севастополя посетили более 22 тысяч гостей.

Общая площадь виноградников Крыма и Севастополя превышает 30,5 тыс. га. По этому показателю полуостров вплотную приближается к крупнейшему виноградарскому региону страны – Кубани.

Из этих площадей на территории Крыма располагается 22,8 тыс. гектаров, из которых 6 тыс. га – молодые виноградники, которые вступят в плодоношение в ближайшие 3-5 лет. Общая площадь плодоносящих посадок — 16,8 тысяч га.

В 2024 году были высокие темпы роста спроса на крымские вина, в первую очередь – тихие. В 2024 году в Крыму произведено 71,8 млн литров тихих вин: это на 30% больше, чем в 2023 году (55,16 млн).

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк отметил значительный рост крымского виноградарства за последнее десятилетие (2015-2024 гг.):

общая площадь виноградников — увеличилась на 30% , до 22,7 тыс. га;

валовой сбор — вырос на 89% , до 123 тыс. тонн;

объемы господдержки — выросли в 8 раз, до 736,8 млн руб. в 2024 г.).

Благодаря этой поддержке, в том числе субсидиям на закладку молодых виноградников (почти 10 тыс. га за 10 лет) и обновление оборудования, значительно увеличилось производство вина — в 3,3 раза, игристых вин на 77% и коньяка на 64%.

Однако из-за весенних заморозков прогноз валового сбора винограда в Крыму на 2025 год снижен до 93 тыс. тонн (на 20-24% меньше 2024 г.).

Директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова отметила увеличение числа участников рынка: количество юрлиц в виноградарстве и виноделии Севастополя выросло за последнее десятилетие с 25 до 70.