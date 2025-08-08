РКН: в уведомление об обработке персданных не нужно просто копировать текст из примеров

Операторы персональных данных при заполнении уведомления в поле «Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и ст. 19 закона о персональных данных» иногда копируют текст из примеров для заполнения. Это неправильно, сообщает Роскомнадзор.

«Правильно: проанализировать предложенное в примере, и если применять какие-либо слова, то только те, которые относятся к деятельности Оператора», — пишет ведомство.

Так, в подразделе «средства обеспечения безопасности» нужно перечислить технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. Например – использование шифровальных (криптографических) средств для защиты персданных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий при их обработке.

Если используется ЭЦП, заполняют раздел «использование шифровальных (криптографических) средств», где обязательно пишут наименование, регистрационные номера и производителей ЭЦП + сведения об уровнях защиты (см. Методические рекомендации ФСБ от 21.02.2008 № 149/5-144).

Если проведена классификация информационных систем персданных, пишут к какому классу они относятся.

Что Роскомнадзор относит к техническим мерам:

определение угроз безопасности персданным при их обработке в ИС персональных данных;

обеспечение безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персданных;

процедуры оценки соответствия средств защиты информации;

оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персданных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

учет машинных носителей персональных данных;

обнаружение фактов несанкционированного доступа к персданным и принятие мер;

восстановление персданных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

установление правил доступа к персональным данным, обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с ними;

контроль за мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровнем защищенности ИС персданных.

Ранее РКН пояснил, что в уведомлении об обработке персданных нужно выбрать только те действия, которые реально проводят с ними.

