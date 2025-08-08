На УСН расходы на покупку основного средства учитывают равными долями в течение года

Расходы ИП на упрощенке учитываются только по ОС и НМА, которые он использует для предпринимательской деятельности.

ФНС разъяснила, как ИП на УСН отразить в расходах покупку основного средства.

Расходы на приобретение ОС на УСН принимают с момента их ввода в эксплуатацию (подп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК) и отражают в последнее число отчетного (налогового) периода в фактическом размере (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК). В течение года эти расходы принимают за отчетные периоды равными долями (п. 3 ст. 346.16 НК).

«Например, если основное средство приобретено (оплачено) и введено в эксплуатацию в апреле, то расходы на его приобретение в течение налогового периода (года) учитываются равными долями по итогу полугодия, девяти месяцев и по итогу календарного года», — добавили налоговики.

Расходы учитывают только по основным средствам и НМА, используемым в предпринимательской деятельности.

