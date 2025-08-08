Осенью 2027 года крупному бизнесу хотят запретить обмениваться файлами через иностранные «облака»

Сейчас запрет использовать иностранные облачные хранилища действует только для госструктур, но его хотят распространить на крупный бизнес с 1 сентября 2027 года.

Минцифры предложило запретить иностранные корпоративные облачные сервисы и программное обеспечение в системах хранения и обработки персональных данных. Это планируют ввести для крупных компаний с 1 сентября 2027 года. Минпромторг не возражает.

Запрет пользоваться иностранными облачными хранилищами не будет распространяться на малый и средний бизнес, ИП и физлиц. Кроме того, власти не будут полностью блокировать доступ к иностранному ПО. Об этом пишут «Ведомости».

Глава Минцифры Максут Шадаев свое решение аргументирует, что есть риск утратить доступ к информации, которая хранится на серверах за пределами РФ. Кроме того, данные бизнеса могут быть скомпрометированы. Сейчас иностранными «облаками» нельзя пользоваться только госструктурам.

Сейчас действует нацпроект «Экономика данных», по которому к 2030 году не меньше 80% компаний должны полностью перейти на российский софт. Исполнительный директор «МТС линк» Павел Потехин считает, что импортозамещения иностранных программных продуктов реально добиться к сентябрю 2027 года.