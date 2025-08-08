Банки стали возвращать меньше денег пострадавшим от мошенников клиентам

Мошенники за второй квартал 2025 года украли у россиян больше 6 млрд рублей, при этом банки вернули только 5,2%, а доля возвратов по СБП сократилась до 2,7% из-за недостаточно проработанного механизма. Вернуть ошибочный перевод можно только с согласия получателя.

Во втором квартале 2025 резко сократилась доля средств, которые банки возвратили пострадавшим от мошенников клиентам. Показатель упал до 5,2%, тогда как в предыдущие четыре квартала он был на уровне 9,6%.

Мошенники за второй квартал 2025 года похитили 6,33 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2024 года объем украденных средств вырос на 33%, а за два года показатель вырос на 75%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка.

Больше всего денег мошенники получают по операциям со счетами и дистанционным банковским обслуживаниям (ДБО) — 2,2 млрд рублей. На переводы по СБП приходится 2,19 млрд, а по картам — 1,56 млрд.

При переводах мошенникам через Систему быстрых платежей (СБП) доля возвратов сократилась с 5,3% в первом квартале до 2,7% во втором. Председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП Тимур Аитов объяснил, что вернуть деньги по СБП можно только при согласии получателя перевода и его банка. Более того, у кредитных организаций не хватает времени проверить такие моментальные переводы, чтобы заблокировать их.

Гендиректор SafeTech Денис Калемберг считает, что число атак с применением социальной инженерии будет снижаться, клиенты прекратят лично предоставлять мошенникам всю информацию о себе и своих счетах. Однако банки вряд ли существенно нарастят долю возвратов украденных средств, особенно по СБП, где этот механизм недостаточно проработан.