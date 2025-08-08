👨‍👩‍👧‍👦 Ипотечные каникулы для семей с детьми не отразятся на кредитной истории

Изначально механизм кредитных каникул задуман так, чтобы не влиять негативно на финансовую репутацию заемщика.

Ипотечные каникулы для семей с детьми не окажут негативного влияния на кредитную историю заемщика. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

«Никоим образом не отразятся. Изначально этот инструмент реализовался с тем, чтобы не ухудшать кредитную историю», — сказал Яковлев.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми до полутора лет при рождении второго и последующих детей (см. новость).

Законопроект разработали по поручению Президента РФ. Заемщики по ипотечным кредитам при рождении второго и последующего ребенка получают право на обращение к кредитору за кредитными каникулами либо за уменьшением размера платежей до достижения ребенком полутора лет.

Это можно будет сделать один раз за время действия договора ипотеки при условии рождения или усыновления ребенка. Длительность кредитных каникул не может превышать 18 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 1,5 лет, а при усыновлении – 1,5 года с даты усыновления (удочерения).