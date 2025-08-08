🧾 Агент должен указать в кассовом чеке реквизиты поставщика, а не другого агента

Если не поставить нужные теги, всю выручку отнесут к выручке агента.

При расчетах за товары, работы, услуги агент должен указывать в чеке данные поставщика, а не ближайшего агента (субагента), с которым заключали договор.

Об этом сообщает ФНС в письме от 11.07.2025 № АБ-4-20/6609@.

Агент, который продает товары/услуги сторонней компании или ИП, в чеке указывает в предмете расчета:

«данные поставщика» (тег 1224)

«ИНН поставщика» (тег 1226).

Тогда выручку по предмету расчета отнесут к выручке поставщика, как и обязанность платить НДС и другие налоги.

А покупатель увидит в чеке информацию о поставщике, который несет гарантийную ответственность за товар или услугу.

Если агент не укажет такие теги в чеке, он будет считаться поставщиком, и всю выручку по предметам расчета отнесут к выручке агента.

Агент, который заключил договор с поставщиком, обязан знать его данные, в том числе ИНН, отметили налоговики.