🧾 Агент должен указать в кассовом чеке реквизиты поставщика, а не другого агента
При расчетах за товары, работы, услуги агент должен указывать в чеке данные поставщика, а не ближайшего агента (субагента), с которым заключали договор.
Об этом сообщает ФНС в письме от 11.07.2025 № АБ-4-20/6609@.
Агент, который продает товары/услуги сторонней компании или ИП, в чеке указывает в предмете расчета:
«данные поставщика» (тег 1224)
«ИНН поставщика» (тег 1226).
Тогда выручку по предмету расчета отнесут к выручке поставщика, как и обязанность платить НДС и другие налоги.
А покупатель увидит в чеке информацию о поставщике, который несет гарантийную ответственность за товар или услугу.
Если агент не укажет такие теги в чеке, он будет считаться поставщиком, и всю выручку по предметам расчета отнесут к выручке агента.
Агент, который заключил договор с поставщиком, обязан знать его данные, в том числе ИНН, отметили налоговики.
