Кабмин списал долги по кредитам еще 12 регионам РФ. Но они это заслужили

Регионам списали долги по бюджетным кредитам на 29 млрд рублей.

Еще 12 регионов получили шанс списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Общая сумма поддержки составит более 29 млрд рублей.

8 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 7 августа 2025 года № 2122-р о списании долгов по бюджетным кредитам Республики Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарского края, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей.

«Работа по списанию бюджетной задолженности регионам, инвестирующим средства в инфраструктурное развитие, ведется на постоянной основе. С начала 2025 года возможность списания получили 36 регионов на общую сумму 105,6 млрд рублей», — сказано на сайте кабмина.

Важно, что деньги списывают не просто так. Объем помощи соответствует размеру инвестиций региона в проекты модернизации ЖКХ, переселения из аварийного жилья, обновления транспорта.

Недавно мы писали, что правительство уже частично простило 25 регионам долги по бюджетным кредитам.