📞 Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию для родителей перед началом учебного года

Горячая линия будет работать с 4 августа по 4 сентября 2025. Ведомство ответит на вопросы о школьной форме, обуви, игрушках, канцелярии и питании.

Роспотребнадзор с 4 августа запустил Всероссийскую горячую линию, посвященную качеству и безопасности товаров для детей и школьников. Она будет работать до 4 сентября.

Ведомство ответит на вопросы о детской одежде, обуви, игрушках, канцелярии и питании.

«С приближением нового учебного года, когда родители активно готовят своих детей к школе, актуальность информации о безопасности и качестве товаров возрастает. На горячей линии можно будет получить разъяснения о действующих нормативных требованиях и рекомендациях по выбору безопасных и качественных товаров для учащихся», — сообщает ведомство.

Кроме того, на сайтах региональных отделений Роспотребнадзора есть советы по выбору школьной формы, ранцев и портфелей, а также рекомендации по организации рабочего места и соблюдению режима дня для школьников.

Номера телефонов для консультаций и адреса консультационных центров есть на региональных сайтах Роспотребнадзора.

В Единый консультационный центр можно круглосуточно позвонить по номеру 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный.

