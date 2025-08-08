Из-за перебоев с работой интернета впервые с 2013 года выросло число СМС-сообщений

Начал расти трафик СМС. В июне-июле 2025 года сообщения стали отправлять на 12-15% чаще.

С начала 2010-х годов трафик СМС-сообщений падал, однако в июне-июле 2025 года он вырос на 12-15%. Пользователи перешли на такое общение из-за перебоев в работе мессенджеров, которые зависят от мобильного интернета.

Рост трафика касается как личной переписки, так и получения кодов авторизации, информации о платежах и доставке товаров. Об этом пишут «Известия».

«Прирост в мае-июне частично компенсировал сокращение, но не переломил тренд: в первом полугодии СМС-трафик на пользователя сократился на 3% год к году», — сказала представитель t2 Дарья Колесникова.

В компании Mobile Research Group заметили, что рост трафика СМС зафиксировали впервые с 2013 года. Основная причина — отключение мобильного интернета, из-за которого не приходят push-уведомления.

Логистический оператор DPD начал отправлять уведомления о доставке через СМС, эту опцию подключили больше 1 тыс. клиентов, что позволило снизить число возвратов товара.

Недавно мы писали, что глава Минцифры Максут Шадаев пообещал наладить доступ к основным интернет-сервисам даже без мобильного интернета. В «белый лист» попадут маркетплейсы, такси, службы доставки.