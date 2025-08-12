🍔 Роскачество рекомендует не есть фастфуд на работе
Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова объяснила, что перекусы фастфудом и быстрыми углеводами во время работы могут негативно повлиять на продуктивность сотрудника.
Фастфуд лучше заменить полезными продуктами, которые содержат белки, клетчатку, витамины и минералы.
«Правильные перекусы не только сохранят продуктивность в течение дня, но и помогут предотвратить проблемы с ЖКТ, лишним весом и хронической усталостью», — сказала Давлекамова.
Полезная пища дольше сохраняет чувство сытости, способна поддержать стабильный уровень энергии без резких скачков сахара в крови. Это особенно важно для сотрудников, которые работают по ненормированному графику.
Перекусить тарелочкой борща. Заморить червячка хорошим стейком. Мечта клерка.
как будто многие от хорошей жизни едят фастфуд на работе!