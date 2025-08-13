Путин: в России растет скрытая безработица, но показатель остается на историческом минимуме

В начале 2025 года число работников в простое и на неполном рабочем дне составляло 98 тыс., а в августе – уже 199 тыс. человек.

В России растет скрытая и официальная безработица, но пока она остается на историческом минимуме, заявил Президент РФ на совещании по экономическим вопросам.

Скрытая безработица включает работников в простое, занятых неполный день или под риском увольнения. В начале 2025 года их численность составляла около 98 тыс. человек, в конце июня — 153 тыс., а к 8 августа этот показатель достиг 199 тыс. человек, отметил Владимир Путин.

Выросла и зарегистрированная безработица.

«Если в начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, то на конец июня это было уже 291 тыс., а в начале августа — 300 тыс. человек», — рассказал Президент.

Но все-таки безработица остается на рекордно низком уровне – 2,2%.

Поэтому глава государства призывает реагировать на тенденции, чтобы не допустить переохлаждения экономики.

Также Путин заявил, что по итогам 2025 года инфляция будет 6-7%.