✉️ Отозвать заявление о закрытии ИП нельзя, временно приостановить деятельность тоже
Если ИП отправил через личный кабинет налогоплательщика заявление на закрытие – «отозвать» его не получится.
«Законодательством не предусмотрена возможность "отозвать" ранее направленное заявление, в том числе в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя», — пояснили представители ФНС в чате налоговой службы.
Также нельзя временно приостановить деятельность ИП, добавили налоговики.
Научим вести бухучет для ИП и организаций на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы сможете без ошибок рассчитывать налоги, страховые взносы и зарплату, составлять отчетность и проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по искусственному интеллекту и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 года.
Цена курса со скидкой 75%: 4 900 руб. вместо
19 900 руб.
Курс входит в подписку Клерк.Премиум.
Начать дискуссию