✉️ Отозвать заявление о закрытии ИП нельзя, временно приостановить деятельность тоже

Законодательство не предусматривает возможность отзыва уже отправленного заявления, в том числе о прекращении деятельности ИП.

Если ИП отправил через личный кабинет налогоплательщика заявление на закрытие – «отозвать» его не получится.

«Законодательством не предусмотрена возможность "отозвать" ранее направленное заявление, в том числе в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя», — пояснили представители ФНС в чате налоговой службы.

Также нельзя временно приостановить деятельность ИП, добавили налоговики.

