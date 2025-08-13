Эксперт поделится новыми лайфхаками о налогах и проверках в 2025 году

Мы вместе разберем главные изменения в налогах и проверках, штрафы и способы снизить налоговую нагрузку в 2025 году.

2025 год принес бизнесу новые налоговые правила, ужесточение контроля и повышенные риски штрафов.

На бесплатном вебинаре «Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки» разберем последние ключевые изменения, которые нужно учесть в работе, и дадим практические рекомендации, как адаптироваться без потерь. Он состоится 15 августа в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

Налоги с переводов на карту с июля 2025: фейк или новая реальность. Бум с регистрацией в Роскомнадзоре. Обзор требований и штрафов. Уголовная ответственность для ИП и директоров. УСН 2025: основные ошибки. НДФЛ 2025: топ-5 разъяснений Минфина и ФНС. Как пройти камеральную проверку, если применили льготу по НДС или по взносам.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

Ждем вас на вебинаре 15 августа в 11:00 мск!