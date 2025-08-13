ЦОК КПП Кадровик 12.08 Мобильная
Хакеры атаковали оператора связи Citytelecom — из-за этого был сбой в работе «Клерка»

Анализ атаки не подтвердил использование DDoS-технологий, все данные клиентов находятся в безопасности и не попали к третьим лицам.

11 августа 2025 года оператор связи Citytelecom и сеть дата-центров Datahouse (входят в периметр ГК ФИЛАНКО) подверглись хакерской атаке. Первичный анализ характера атаки исключил использование DDoS-технологий.

«В настоящее время все силы компании направлены на устранение повреждений и возобновление работы ряда клиентов. Следующим шагом станет детальный анализ разработки дополнительных мер по усилению системы безопасности», — сказано на сайте ГК ФИЛАНКО.

Кибератака не затронула инфраструктуру центра обработки данных (ЦОД). Компания подтверждает, что данные клиентов, хранящиеся в ЦОД, находятся в безопасности и не попали к третьим лицам.

Из-за масштабного сбоя прервалась работа пользовательских и инфраструктурных сайтов, а также телефонии. В частности, был недоступен сайт «Клерка».

Недавно мы писали, что «Клерк» восстановил работу после сбоя у провайдера.

