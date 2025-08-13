Хакеры атаковали оператора связи Citytelecom — из-за этого был сбой в работе «Клерка»
11 августа 2025 года оператор связи Citytelecom и сеть дата-центров Datahouse (входят в периметр ГК ФИЛАНКО) подверглись хакерской атаке. Первичный анализ характера атаки исключил использование DDoS-технологий.
«В настоящее время все силы компании направлены на устранение повреждений и возобновление работы ряда клиентов. Следующим шагом станет детальный анализ разработки дополнительных мер по усилению системы безопасности», — сказано на сайте ГК ФИЛАНКО.
Кибератака не затронула инфраструктуру центра обработки данных (ЦОД). Компания подтверждает, что данные клиентов, хранящиеся в ЦОД, находятся в безопасности и не попали к третьим лицам.
Из-за масштабного сбоя прервалась работа пользовательских и инфраструктурных сайтов, а также телефонии. В частности, был недоступен сайт «Клерка».
Недавно мы писали, что «Клерк» восстановил работу после сбоя у провайдера.
