Сенатор предложил ветеранам СВО платить УСН по ставке 1%
13 августа 2025 года сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, по которому ветераны СВО, решившие вести предпринимательскую деятельность, смогут платить налог по УСН по ставке 1%.
Пониженная ставка будет доступна для тех, кто выбрал УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы».
«В целях повышения деловой активности граждан, вовлечения участников СВО в занятие предпринимательской деятельностью, создания благоприятных условий для организации бизнеса ветеранами боевых действий, предлагается установить налоговую ставку в размере 1 процента», — сказано в пояснительной записке.
Региональные власти будут самостоятельно определять виды деятельности, для которых будет установлена ставка 1%.
На особые условия смогут рассчитывать ветераны боевых действий, которые принимали участие в СВО на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, Запорожской области и Херсонской области, которые после увольнения с военной службы или исключения из добровольческого формирования зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
Он решил вспомнить как "афганцам" Ельцин льготы раздавал?
Ну, вопрос о том, кто будет бюджету "недостачу" компенсировать, я думаю, решен...
Многие ли СВО-ошники в легальный бизнес пойдут?