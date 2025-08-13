Сенатор предложил ветеранам СВО платить УСН по ставке 1%

Участники специальной военной операции, которые решили заняться бизнесом, смогут получить особые условия. Новый законопроект предлагает снизить для них налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения до 1%.

13 августа 2025 года сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, по которому ветераны СВО, решившие вести предпринимательскую деятельность, смогут платить налог по УСН по ставке 1%.

Пониженная ставка будет доступна для тех, кто выбрал УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы».

«В целях повышения деловой активности граждан, вовлечения участников СВО в занятие предпринимательской деятельностью, создания благоприятных условий для организации бизнеса ветеранами боевых действий, предлагается установить налоговую ставку в размере 1 процента», — сказано в пояснительной записке.

Региональные власти будут самостоятельно определять виды деятельности, для которых будет установлена ставка 1%.

На особые условия смогут рассчитывать ветераны боевых действий, которые принимали участие в СВО на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, Запорожской области и Херсонской области, которые после увольнения с военной службы или исключения из добровольческого формирования зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.