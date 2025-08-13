🏢 Миронов предложил вернуть штрафы для застройщиков

Депутат считает, что из-за моратория на штрафы девелоперы не несут никакой ответственности перед людьми за срыв сроков сдачи жилья.

Депутат Сергей Миронов просит отменить мораторий на штрафы и пени для застройщиков за нарушение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Письмо об этом он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

«Отсутствие материальной ответственности девелоперов снижает стимул соблюдать календарные графики и стандарты качества, а также увеличивает вероятность появления долгостроев и формирует негативные ожидания на рынке жилья. В целях защиты прав граждан и восстановления баланса интересов представляется необходимым рассмотрение возможности досрочной отмены данного моратория», — написал Миронов.

Он напомнил, что действующий с марта 2024 года мораторий на выплату штрафов и пеней за нарушение обязательств по договорам участия в долевом строительстве постановлением правительства от 19 июня 2025 года № 925 продлили до конца 2025 года.

Сейчас из-за моратория застройщики не несут никакой ответственности перед дольщиками за срыв сроков сдачи жилья, а россияне не получают назад свои деньги, добавил Миронов.

Возвращение институту долевого строительства полной системы гражданско-правовой ответственности застройщиков повысит качество жилья, укрепит доверие населения и обеспечит устойчивое развитие строительной отрасли, уверен депутат.