Работодателям предложили предоставить налоговый вычет за организацию корпоративных детских садов
Депутаты от фракции «Новые люди» предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести налоговый вычет для работодателей, которые создают детские сады для детей своих сотрудников или предоставляют им нянь.
«Предлагаем расширить существующую практику и ввести налоговый вычет для работодателей, которые создают корпоративные детские сады, нанимают профессиональных нянь или организуют другие формы дошкольного ухода за детьми сотрудников», — говорится в обращении.
Сейчас социально ответственные компании могут рассчитывать на поддержку со сторону государства, если инвестируют в образовательные программы и учреждения. Подобную практику хотят распространить и на детские сады.
Авторы инициативы считают, что изменения повысят доступность качественного ухода за детьми и снизят нагрузку на государственную систему дошкольного образования.
Начать дискуссию