ЦОК КПП Кадровик 12.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
Инвестиционный вычет

Работодателям предложили предоставить налоговый вычет за организацию корпоративных детских садов

Для компаний, которые открывают детские сады или предоставляют нянь сотрудникам с детьми, хотят ввести налоговые преференции.

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести налоговый вычет для работодателей, которые создают детские сады для детей своих сотрудников или предоставляют им нянь.

«Предлагаем расширить существующую практику и ввести налоговый вычет для работодателей, которые создают корпоративные детские сады, нанимают профессиональных нянь или организуют другие формы дошкольного ухода за детьми сотрудников», — говорится в обращении.

Сейчас социально ответственные компании могут рассчитывать на поддержку со сторону государства, если инвестируют в образовательные программы и учреждения. Подобную практику хотят распространить и на детские сады.

Авторы инициативы считают, что изменения повысят доступность качественного ухода за детьми и снизят нагрузку на государственную систему дошкольного образования.

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум