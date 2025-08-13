В реестре Росаккредитации будет 200 млн товаров с маркетплейсов

Ссылки на реестр уже есть в карточках 31 млн товаров. Ведомство готовит инфраструктуру для большего числа запросов от площадок.

Проверенных товаров со ссылкой на реестр Росаккредитации на российских маркетплейсах увеличится до 200 млн. Об этом сообщил руководитель службы Дмитрий Вольвач на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Мы планируем, что количество товаров со ссылкой на наш реестр в сети увеличится до 200 млн. И уже сейчас активно готовим нашу инфраструктуру для того, чтобы она выдержала кратно увеличившееся число запросов от маркетплейсов», — заявил Вольвач.

Росаккредитация начала проверять товары на электронных площадках с 2021 года. Ссылки на реестр сейчас есть в карточках 31 млн товаров. По ним можно посмотреть сертификат на товар.

«Эту работу мы будем продолжать. Уже сейчас 14 основных участников рынка у нас в эксперименте. Еще четыре крупные сети в процессе подключения. 114 тыс. запросов ежедневно мы обрабатываем. Мы видим, что в основном проверяются бытовые товары, одежда, косметика, пищевая продукция, низковольтное оборудование, товары для детей – то есть все, что непосредственно влияет на безопасность и благополучие граждан», — добавил глава Росаккредитации.

С 1 сентября 2026 года размещение ссылок на реестр ведомства в карточках товаров станет обязательным. По закону о платформенной экономике размещение объявлений о продаже товаров без таких ссылок будет запрещено.