В реестре Росаккредитации будет 200 млн товаров с маркетплейсов
Проверенных товаров со ссылкой на реестр Росаккредитации на российских маркетплейсах увеличится до 200 млн. Об этом сообщил руководитель службы Дмитрий Вольвач на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Мы планируем, что количество товаров со ссылкой на наш реестр в сети увеличится до 200 млн. И уже сейчас активно готовим нашу инфраструктуру для того, чтобы она выдержала кратно увеличившееся число запросов от маркетплейсов», — заявил Вольвач.
Росаккредитация начала проверять товары на электронных площадках с 2021 года. Ссылки на реестр сейчас есть в карточках 31 млн товаров. По ним можно посмотреть сертификат на товар.
«Эту работу мы будем продолжать. Уже сейчас 14 основных участников рынка у нас в эксперименте. Еще четыре крупные сети в процессе подключения. 114 тыс. запросов ежедневно мы обрабатываем. Мы видим, что в основном проверяются бытовые товары, одежда, косметика, пищевая продукция, низковольтное оборудование, товары для детей – то есть все, что непосредственно влияет на безопасность и благополучие граждан», — добавил глава Росаккредитации.
С 1 сентября 2026 года размещение ссылок на реестр ведомства в карточках товаров станет обязательным. По закону о платформенной экономике размещение объявлений о продаже товаров без таких ссылок будет запрещено.
