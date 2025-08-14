💊 В 2025 году россияне стали чаще покупать витамины и реже – БАДы

Биологически активные добавки стали меньше покупать и меньше экспортировать. Также уменьшилось их производство.

Россияне стали чаще выбирать витамины вместо БАДов. Так, за год с 30 июня 2024 по 30 июня 2025 доля витаминов в общем объеме продаж выросла на 7,3 п.п. и достигла 29,3%.

Доля БАДов за это же время потеряла 7,4 п.п., опустившись до 19,2%, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

«Россияне резко изменили свои предпочтения: витамины стали абсолютным фаворитом, в то время как интерес к натуральным добавкам снижается. При этом покупатели все активнее переходят в онлайн», — отметил ЦРПТ.

Во 2 квартале 2025 года тренд сохранился: популярность витаминов по сравнению с первым кварталом выросла на 1,3 п.п., а спрос на БАДы снизился на 0,8 п.п. Продукция на основе различных масел также показала спад: -1,6 п.п. за год и -1,2 п.п. за квартал.

К снижению спроса привел рост цен на продукцию растительного и животного происхождения и масел, считает ЦРПТ. За год такие товары подорожали на 23,7%, за II квартал – на 12,5%.

А витамины за год подешевели в среднем на 14,9%. За последние три месяца снижение цен составило 5,6%.

Уменьшилась и доля продаж российских БАДов за границу — на 4,3 п.п. (до 4,1%). Внутреннее производство во 2 квартале сократилось на 5% (до 169,7 млн упаковок), но импорт вырос на 13,4%.