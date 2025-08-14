Минцифры рассказало, когда разблокируют звонки в мессенджерах

Доступ к услугам восстановят, если WhatsApp и Telegram будут соблюдать российские законы.

Минцифры рассказало, при каких условиях восстановят доступ к заблокированным услугам Телеграм и WhatsApp 1(принадлежит Meta1, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства», — сообщило ведомство.

Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах снизит число мошеннических вызовов, считают в Минцифры.

Роскомнадзор ранее подтвердил, что принимает меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России.

Минцифры уточнило, что «частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет».