Застройщики и риелторы стали впервые оформлять заявку на ипотеку без участия банка и за 20 минут

В России запустили ипотеку полностью на стороне партнера банка, сообщил банк ДОМ.РФ.

«Впервые появился сервис оформления ипотеки за 20 минут — IT-технология для застройщиков, агентств недвижимости и риелторов, позволяющая им самостоятельно проводить ипотечные сделки, без банковского участия, с помощью цифровых сервисов и искусственного интеллекта», — отметил банк.

Пользователи сервиса смогут получить заявку на ипотеку в личном кабинете. Они будут сами выбирать параметры кредита и условия проведения сделки, в том числе дату, время и место оформления ипотеки. Банки не будут участвовать на этом этапе.

Позже планируется, что партнер будет подписывать кредитные документы и отправлять сделку на регистрацию в Росреестр.

Технология уже доступна в банке ДОМ.РФ, идет подключение партнеров.

Партнеры смогут автоматически формировать любую кредитно-обеспечительную документацию, проверять аккредитацию недвижимости и распознавть данные с помощью ИИ. Раньше на каждом этапе изменения условий сделки нужно было участие банка.

Сейчас банк подключает партнеров к новой технологии. Полный сервис заключения сделки за 20 минут будет доступен в четвертом квартале 2025 года.