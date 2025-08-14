💬 Работодатели начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах

Звонить и писать в мессенджерах по личным вопросам — можно, а для связи с клиентами крупные компании требуют использовать защищенные корпоративные платформы.

Крупные компании стали переводить общение сотрудников из мессенджеров на защищенные корпоративные платформы. Такое решение уже приняли банки, Х5 Group, сервис доставки еды Hatimaki.

Такие ограничения позволяют компаниям лучше обеспечивать информационную безопасность, сократить число попыток несанкционированного доступа к данным. Об этом пишут «Известия».

Руководители подразделений, которые занимаются общением с клиентами, с 1 июня 2025 года следят за запретом на общение в иностранных мессенджерах. С этой даты начал действовать закон с прямым запретом. Однако некоторые менеджеры по работе с клиентами продолжают общаться привычным способом.

«В Х5 нет запрета на использование мессенджеров сотрудниками в личных целях. При этом существует четкое разделение между личным общением сотрудников в мессенджерах и их использованием для рабочей переписки», — сказали в компании.

Согласно данным MWS AI, свыше 20% российских организаций сталкивались с реальными атаками хакеров. У многих крупных компаний уровень защиты пока что остается низким, но инвестиции в технологии обнаружения атак смогут переломить ситуацию.

