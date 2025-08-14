По решению СФР о привлечении к ответственности штраф нужно заплатить в течение 10 дней

По результатам проверки Соцфонд может прислать решение о привлечении к ответственности. Его можно обжаловать в течение 3 месяцев.

Если СФР выявил нарушения в уплате страховых взносов на травматизм или неправильные коды ОКВЭД, страхователю пришлют решение о привлечении к ответственности.

Решение по результатам камеральной или выездной проверки пришлют в течение 5 рабочих дней, уточняет Соцфонд.

Получить документ можно лично под расписку, по почте или в электронном виде.

После этого нужно заплатить назначенный штраф в течение 10 рабочих дней. Если не заплатили – СФР пришлет требование об уплате, на исполнение которого дается 10 календарных дней.

Если страхователь не согласен с вынесенным решением – его можно обжаловать в вышестоящем органе СФР или в суде в течение 3 месяцев со дня, когда узнали о нарушении своих прав, добавил Соцфонд.