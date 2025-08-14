Аксаков: с 2026 года запретят оформлять больше одного микрозайма

Для борьбы с закредитованностью населения Центробанк предложил выдавать только один микрозайм в одни руки.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что с 2026 года россияне не смогут оформить больше одного займа в микрофинансовых организациях (МФО).

Несмотря на то, что участники рынка сначала выступали с критикой таких ограничений, власти все равно решили поддержать идею Центробанка выдавать не больше одного микрозайма в одни руки. Также с 2026 года начнет действовать трехдневный период охлаждения при выдаче займа. Максимальный уровень переплаты снизят с 130% до 100%.

Если в МФО приходит клиент, у которого уже есть непогашенный долг, то компания должна отказать ему в выдаче нового займа. Об этом пишут «Известия».

«Как сейчас нередко происходит: человек берет в МФО 10 тыс. рублей на месяц. Не успевает погасить. И МФО предлагает ему деньги на погашение долга плюс новый заем, затем — еще один и еще один. И человек в кабале», — объяснили в ЦБ.

В пресс-службе СРО «МиР» рассказали, что уже при действующих ограничениях 80% первичных клиентов микрофинансовых организаций не проходят скоринг и получают отказ. Если перекрыть доступ к займам, то вопрос закредитованности не будет решен. Потребность все равно сохранится, а люди найдут другие источники финансирования.

Чтобы предотвратить возможность перехода клиентов МФО к черным кредиторам, власти ужесточат контроль в этой сфере. Например, запретят рекламу их услуг. Чаще всего такие кредиторы предлагают средства под залог имущества и под высокие проценты, но могут выдать займы без документов и прибегнуть к незаконным методам взыскания долгов. Зачастую черные кредиторы маскируются под комиссионный магазин или ломбард.