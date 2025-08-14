💳 ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу карты

В радиорекламе Т-Банк рассказал только привлекательную информацию, при этом умолчал о лимитах на переводы в другие банки и о комиссии в размере 1,5% за такие операции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за размещение ненадлежащей рекламы.

Т-Банк запустил рекламу на радио. В сообщении перечислили привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе не было другой существенной информации. Например, о лимите на переводы в другие банки до 20 тыс. рублей в месяц. А также о комиссии за проведение таких операций в размере 1,5%.

«Служба возбудила дело в отношении Т-Банка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения», — сказано на сайте ФАС.

Также банк должен уплатить штраф в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП. Ответственность для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей.