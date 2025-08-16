Альфа впервые обошли зумеров по количеству покупок на маркетплейсах

Почти 90% россиян делают покупки на маркетплейсах, а в тройку лидеров площадок для онлайн-шопинга вошли Ozon (85% опрошенных), Wildberries (72%) и Яндекс Маркет (49%).

Наибольшую активность на маркетплейсах по количеству покупок впервые демонстрируют альфа. Об этом говорят аналитики МТС AdTech и МТС Банка в исследовании онлайн-шопинга среди россиян в июне-июле 2025 года, результаты есть у «Клерка».

Справка Поколения: Беби-бумеры – с 1946 по 1964 год.

X (иксы) – с 1965 по 1980 год.

Y (миллениалы) – с 1981 по 1995 год.

Z (зумеры) – с 1996 по 2010 год.

Альфа – с начала-середины 2010-х годов по середину-конец 2020-х годов.

Аналитики отмечают рост популярности маркетплейсов – за год количество транзакций увеличилось на 24%, а средний чек снизился на 5% 00 до 2 040 рублей.

На маркетплейсах альфа совершают более 70% своих покупок, зумеры — каждую вторую онлайн-покупку, миллениалы — каждую третью, бумеры — каждую десятую, а поколение Х — менее 7%.

Поколение Х и бумеры показали самый высокий средний чек на маркетплейсах — около 1 780 руб. У миллениалов — 1 450 руб., а у зумеров и альфа — 1 170 руб.

Выбор товаров на маркетплейсах различается в зависимости от возраста. Поколение зумеров и альфа чаще всего сортируют товары по популярности. Далее идет сортировка по рейтингу и цене.