👀 В ЛК ИП можно оценить свой бизнес глазами налоговиков

Теперь в личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя можно получить оценку ФНС по новой методике.

В ЛК ИП добавили новую опцию – модуль оценки финансово-хозяйственного состояния налогоплательщика на основе методики, утвержденной ФНС (приказ от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@). Это позволяет взглянуть на свой бизнес глазами Налоговой службы, пишут налоговики.

ИП могут запросить выписку о своем финансово-хозяйственном состоянии по стандартному или дополнительному шаблону.

Стандартный шаблон предполагает двухэтапную оценку.

Этап Что включает Последствие 1 Сначала проверят соответствие 10 критериям. То есть у ИП не должно быть: существенных расхождений по НДС;

сведений о включении ИП в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков или исполнителей по данным ИС Госзакупок;

значительной недоимки;

решения об исключении из ЕГРИП;

процедур банкротства или приостановления деятельности;

дисквалификации;

причастности к экстремизму или терроризму;

статуса иноагента. Если ИП не соответствует данным критериям – это отразят в выписке 2 Оцениваются параметры финансово-хозяйственного состояния: соответствие среднемесячной зарплаты региональному уровню;

численность сотрудников — не менее 5 человек и отсутствие снижения по сравнению с предыдущим годом;

срок регистрации ИП — не менее 12 месяцев;

налоговая нагрузка — не менее 75% от среднего значения по региону. По каждому критерию выставляются баллы

При выборе дополнительного шаблона оценку проведут по выбранным ИП критериям из стандартного шаблона и по дополнительным:

отсутствие задолженности по обязательным платежам, превышающей 30 000 рублей на первое число месяца оценки;

отсутствие задолженности, превышающей 1% от доходов, но не менее 3 000 рублей на первое января года оценки.

Выписку пришлют в течение одного рабочего дня. Если с результатами не согласны – можно направить запрос о корректировке сведений.

Эти же критерии налоговики применяют для оценки при отборе для контрольных мероприятий, добавило УФНС.

Мы сообщали, что ФНС разработала методику (проект) проведения анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП.