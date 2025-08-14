👀 В ЛК ИП можно оценить свой бизнес глазами налоговиков
В ЛК ИП добавили новую опцию – модуль оценки финансово-хозяйственного состояния налогоплательщика на основе методики, утвержденной ФНС (приказ от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@). Это позволяет взглянуть на свой бизнес глазами Налоговой службы, пишут налоговики.
ИП могут запросить выписку о своем финансово-хозяйственном состоянии по стандартному или дополнительному шаблону.
Стандартный шаблон предполагает двухэтапную оценку.
Этап
Что включает
Последствие
1
Сначала проверят соответствие 10 критериям. То есть у ИП не должно быть:
Если ИП не соответствует данным критериям – это отразят в выписке
2
Оцениваются параметры финансово-хозяйственного состояния:
По каждому критерию выставляются баллы
При выборе дополнительного шаблона оценку проведут по выбранным ИП критериям из стандартного шаблона и по дополнительным:
отсутствие задолженности по обязательным платежам, превышающей 30 000 рублей на первое число месяца оценки;
отсутствие задолженности, превышающей 1% от доходов, но не менее 3 000 рублей на первое января года оценки.
Выписку пришлют в течение одного рабочего дня. Если с результатами не согласны – можно направить запрос о корректировке сведений.
Эти же критерии налоговики применяют для оценки при отборе для контрольных мероприятий, добавило УФНС.
Мы сообщали, что ФНС разработала методику (проект) проведения анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП.
