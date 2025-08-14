❗ ФНС разработала методику проведения анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП
ФНС опубликовала проект приказа, которым предлагается утвердить:
методику проведения анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности юрлица (ИП);
порядок, формы и форматы запроса о проведении такого анализа;
порядок, формы и форматы предоставления результатов.
Оценку (анализ) деятельности будут проводить в 2 этапа. Сначала проверят, соответствует ли лицо критериям из Приложения к Методике. Если нет – об этом сообщат проверяемому. Например, на 1-м этапе проверят наличие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений.
На 2 этапе проверят соответствие лица критериям из Приложения 1 к приказу. За каждое соответствие проставят 1 балл, за несоответствие – 0 баллов. Например, доля сотрудников с зарплатой ниже МРОТ не должна превышать 10% (п. 16 Приложения 1).
Оценку будут проводить по запросу налогоплательщика. Его можно будет направить через ЛК.
Результат анализа пришлют в виде выписки из Сервиса оценки юрлиц/ИП в течение одного рабочего дня после дня запроса.
Оценку можно будет оспорить, направив через ЛК заявление о корректировке сведений и приложить к нему подтверждающие документы.
Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Ранее эксперт пояснила, что оценка ФНС — это новый публичный индикатор надежности.
