❗ ФНС разработала методику проведения анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП

Налоговая служба разработала порядок проведения оценки. Анализ деятельности будут проводить в два этапа.

ФНС опубликовала проект приказа, которым предлагается утвердить:

методику проведения анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности юрлица (ИП);

порядок, формы и форматы запроса о проведении такого анализа;

порядок, формы и форматы предоставления результатов.

Оценку (анализ) деятельности будут проводить в 2 этапа. Сначала проверят, соответствует ли лицо критериям из Приложения к Методике. Если нет – об этом сообщат проверяемому. Например, на 1-м этапе проверят наличие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений.

На 2 этапе проверят соответствие лица критериям из Приложения 1 к приказу. За каждое соответствие проставят 1 балл, за несоответствие – 0 баллов. Например, доля сотрудников с зарплатой ниже МРОТ не должна превышать 10% (п. 16 Приложения 1).

Оценку будут проводить по запросу налогоплательщика. Его можно будет направить через ЛК.

Результат анализа пришлют в виде выписки из Сервиса оценки юрлиц/ИП в течение одного рабочего дня после дня запроса.

Оценку можно будет оспорить, направив через ЛК заявление о корректировке сведений и приложить к нему подтверждающие документы.

Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее эксперт пояснила, что оценка ФНС — это новый публичный индикатор надежности.

