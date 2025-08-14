60% сотрудников занимаются своими делами на рабочих видеовстречах: некоторые готовят, моют посуду или гладят питомца

На скучных созвонах с коллегами россияне сидят в соцсетях, занимаются домашними делами, тренируются и уделяют время домашним животным. Зато потом тратят в среднем 15 минут на конспект встречи.

Почти половина россиян скучает на рабочих онлайн-звонках. 60% во время созвонов занимаются своими делами, 27% вовлечены в диалог с коллегами, а 18% только улавливают общую суть разговора. Об этом сказано в исследовании Яндекс 360. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

25% сотрудников жалуются на большое число участников видеовстреч. Из-за этого коллеги постоянно отвлекаются. Однако самой распространенной причиной невнимательности стала скука.

Во время удаленных совещаний участники часто просматривают социальные сети, посвящают время домашним делам (готовят, моют посуду), некоторые успевают перекусить, потренироваться или уделить время питомцам.

Несмотря на это, 83% специалистов стараются не упускать важную информацию на созвонах. 26% сразу идут уточнять детали у коллег или пересматривают запись. Остальные читают заметки других участников, переспрашивают спикеров или обращаются к ИИ.

30% россиян тратят не меньше 15 минут на то, чтобы письменно подвести итоги каждой видеовстречи. Согласны обратиться к ИИ за расшифровкой созвонов 82% сотрудников, причем 6% уже пользуются таким методом постоянно. Например, саммари встречи можно получить с помощью функции Конспект в Телемосте.