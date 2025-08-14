ВТБ предупредит клиентов о мошенниках

Если пользователь зайдет в банковское приложение во время звонка, то банк предупредит его о том, что возможно с ним общаются мошенники.

Банк ВТБ расширил систему оповещения о мошенниках во время звонков. Клиенты получат СМС и push-уведомления, если зайдут в приложение ВТБ Онлайн во время звонка от злоумышленников.

В сообщении пользователю напомнят, что их собеседник может быть мошенником.

«ВТБ активно внедряет различные технологические инструменты для защиты от телефонных мошенников. При подозрении на мошенническую операцию клиенты могут подтвердить транзакцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону) или с помощью биометрии», — сказано на сайте ВТБ.

Также системы безопасности помогут распознать программу удаленного доступа к смартфону, которая маскируется под банковское приложение. Банк порекомендует проверить все приложения, которые пользователь устанавливал за последние несколько дней.