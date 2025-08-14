К осени 2025 подготовят законопроект о возмещении убытков за перебои с интернетом

Законопроект о возмещении трат и убытков из-за проблем с мобильным интернетом подготовит партия СРЗП. Документ должен быть готов к осени.

«Я уверен, что осенью, когда мы выйдем в сентябре уже в рамках своей работы, такой законопроект будет внесен. Сейчас наш аппарат прорабатывает его. Направление сейчас острое, мы все видим эти перебои. И, если они есть, соответственно, должна быть компенсация», — заявил депутат ГД Александр Аксененко.

В законопроекте обещают учесть убытки не только физлиц, но и бизнеса, который активно использует мобильный интернет в своей работе, добавила представитель «Справедливой России» Ольга Незамаева.

По ее словам, страдают и терпят убытки из-за плохой работы мобильного интернета предприниматели, оказывающие услуги онлайн-образования, спорта и из других отраслей.

Ранее мы писали, что Минцифры готовит «белые списки» сервисов, которые будут работать даже при отключенном интернете. Также для россиян разработали карту с бесплатными точками доступа Wi-Fi.