Почти половина компаний регулярно теряет сотрудников из-за предложений конкурентов: топ-2025 способов удержать

15% компаний теряют сотрудников каждый месяц, 26% — несколько раз в год. Еще 23% встречаются с такими ситуациями 1-2 раза в год, 28% — раз в несколько лет. И только 8% работодателей заявили, что их сотрудники никогда не уходили к конкурентам.

Об этом говорят итоги опроса Русской Школы Управления (РШУ), они есть у «Клерка».

В этих условиях вопрос удержания ценных кадров становится стратегическим приоритетом для бизнеса. Чтобы сохранить персонал, работодателям приходится активно работать с мотивацией, используя как традиционные, так и новые методы.

Главным инструментом удержания остаются денежные бонусы и премии — их применяют 85% работодателей.

На втором месте — обучение персонала (72%), которое помогает не только не повысить профессиональный уровень, но и показать перспективу развития внутри компании.

Также популярны корпоративные мероприятия (47%) и расширение соцпакета (42%). При этом 34% работодателей предлагают гибкие условия труда — от удаленки до свободного графика, а 30% разрабатывают внутренние карьерные треки, чтобы дать сотрудникам возможности для роста.

Из нематериальных стимулов работает лучше всего признание и благодарность за работу — 72%.

На втором месте — возможность участия в значимых проектах (55%), затем — сильная корпоративная культура (53%) и регулярная обратная связь от руководства — 52%.

Среди других эффективных методов работодатели отмечают гибкость и автономность в работе (49%) и участие сотрудников в стратегических решениях компании — 45%.

По мнению работодателей, важнейший фактор удерживания ключевых специалистов — конкурентная зарплата (85%).

Далее следуют возможность карьерного роста (70%), участие в интересных проектах (53%) и баланс между работой и личной жизнью (51%).

Также ценятся признание и участие в принятии решений (45%), гибкий график или удаленная работа (38%), сильная корпоративная культура (36%), расширенный соцпакет (32%) и поддержка ментального здоровья (25%).

«Рынок труда становится все более конкурентным. Если раньше ключевым фактором удержания сотрудников была зарплата, то сегодня работодателям необходимо выстраивать комплексную систему мотивации. Особенно показателен рост значимости нематериальных стимулов — сотрудники хотят чувствовать свою ценность, участвовать в интересных проектах и видеть перспективы развития», — так комментирует результаты исследования Анастасия Боровская, директор РШУ.

При этом универсального решения нет, добавляет она. HR-стратегия должна учитывать специфику бизнеса и потребности разных категорий сотрудников. Например, для топ-специалистов критически важны не только деньги, но и возможность влиять на стратегию компании. А для поколения Z на первый план часто выходит гибкий график и корпоративная культура. Эти тренды нельзя игнорировать.