Эксперт: в 2025-2026 годах ожидается кризис в строительном секторе

Застройщиками стали управлять не собственники, а банки. Именно они диктуют, какими материалами пользоваться и с кем работать. За непослушание фирму могут лишить кредитов и даже обанкротить.

Основатель адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко в подкасте «Тот еще разговор» рассказал, что к 2025–2026 годам ожидается кризис в строительном секторе: застройщиками управляют не собственники, а банки. Они диктуют цены, условия продаж и строительства.

«Любое непослушание крупного банка, особенно с госучастием, грозит потерей бизнеса», — заявил Роман Домащенко.

Он не исключает, что банки начнут активно навязывать подрядчиков и материалы. Строительный бизнес сильно зависит от кредитов: фактически банки управляют застройщиками и негласно контролируют все их решения.

Наказанием за непослушание станет банкротство, а поощрением за послушание — передача доли в компании или долгие выплаты по кредитам.

Хотите узнать больше о том, что происходит в современной экономике? Смотрите новый выпуск «Тот еще разговор»!

Ранее мы писали, что стройматериалы могут подорожать, но есть и положительные эффекты: эксперт оценила повышение экологического сбора с 2026 года.